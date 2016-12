Atelier-spectacle de Slam avec IVY à Sainte-Thérèse

Le slameur Ivy sera de passage à la bibliothèque de Sainte-Thérèse dans le cadre d’un atelier-spectacle qui se déroulera le samedi 22 octobre à 19 h. Organisée dans le cadre d’un projet de médiation culturelle, cette soirée mettra en lumière le talent des personnes fréquentant La Maison des mots et L’Académie des arts Trouve ta voie.

La Ville de Sainte-Thérèse a lancé l’invitation à ces deux organismes d’en apprendre davantage sur la poésie et la création d’un poème slamé dans le cadre d’un atelier-spectacle animé par un orateur chevronné. Le Service des arts et de la culture de la Ville invite tous les citoyens à assister à ce spectacle qui s’annonce captivant, original et amusant, et pendant lequel ils pourront apprécier le fruit du travail des participants, accompagnés d’Ivy.

IVY : Slameur professionnel

Fondateur de Slamontréal et de la Ligue québécoise de slam, IVY est un poète impliqué dans son milieu depuis plusieurs années. Invité à voyager à travers le monde pour ses textes, il prend aussi part à ce type de rencontre afin de partager sa passion à de nouveaux publics.

LE SLAM : Art performatif oral d’un poème écrit

Étant généralement assez court, le poème slamé doit faire l’économie du langage. L’art du slam a été établi dans le but de redonner l’usage de la poésie au plus grand nombre.

Organismes participants

L’Académie des arts Trouve ta voie a pour mission l’insertion sociale et la promotion des habiletés artistiques des personnes ayant une déficience intellectuelle, physique, un trouble du spectre de l’autisme ou un déficit de l’attention avec hyperactivité.

La Maison des mots des Basses-Laurentides travaille à l’alphabétisation populaire, à l’amélioration de l'écriture, à la lecture et le calcul des personnes analphabètes. Elle souhaite contribuer à leur intégration sociale et améliorer leurs conditions de vie.

Pour réservation ou pour de plus amples renseignements, veuillez contacter la Bibliothèque municipale au 450 434-1440, poste 2400.