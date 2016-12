Exposition des artistes en arts visuels de Bois-des-Filion

Les artistes en Arts visuels de Bois-des-Filion organisent une exposition de leurs œuvres et ils fêteront leur doyenne Mme Marcelle Sirois par la même occasion. Les visiteurs sont donc invités les 5 et 6 novembre à la Maison Limoges-Perron de Bois-des-Filion pour discuter avec les artistes et admirer les différentes techniques artistiques.



« La culture et les arts tiennent une place importante à Bois-des-Filion. Ce regroupement d’artistes en témoigne et l’événement organisé chaque année accueille son lot d’admirateurs, de curieux et d’acheteurs. Nous invitons toute la population de Bois-des-Filion et des villes de la MRC à venir nous voir ! », a lancé Mme France Leclerc, présidente des Arts visuels de Bois-des-Filion.



L’exposition sera ouverte au public le samedi 5 novembre de 13 h à 21 h et le dimanche 6 novembre, de 13 h à 16 h et l’entrée est gratuite. Un vernissage aura lieu le samedi soir à 19 h. Des prix de présence seront tirés tout au long de la fin de semaine pour les visiteurs.