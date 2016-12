Le noyau villageois de Saint-Colomban s’anime à l’occasion de l’Halloween!

Le 31 octobre, la Ville de Saint-Colomban, le 63e groupe scout et la maison des jeunes s’associent pour accueillir les jeunes et moins jeunes au Centre récréatif et communautaire, à la caserne 2 et à la bibliothèque à l’occasion de l’Halloween.



De 17 h à 21 h, les petits monstres pourront se procurer des friandises à l’un ou l’autre des trois sites, alors que le Centre récréatif et communautaire se transformera en parcours fantastique pour leur faire vivre une expérience immersive inoubliable. Pour les plus petits, la Zone merveilleuse offrira une ambiance inspirée des contes de Disney, alors que les plus vieux seront invités à traverser la Zone terrifiante inspirée des contes des frères Grimm (Hansel et Gretel, Le petit chaperon rouge, etc.)



« L’équipe des loisirs, les scouts et la maison des jeunes ont déployé des efforts impressionnants et rivalisé d’imagination pour offrir à nos jeunes une fête d’Halloween qui sort littéralement de l’ordinaire. J’invite donc toutes les familles à enfiler leurs costumes et à se joindre à moi pour une soirée remplie de plaisir et de surprises! » a déclaré le maire Jean Dumais.



Le soir d’Halloween, soyez visibles! Afin que tous les enfants qui déambulent dans les rues soient bien vus des automobilistes qui circulent sur le territoire, le Service de sécurité incendie (SSISC) remettra aux enfants qui se présenteront à la caserne 2 ou au Centre récréatif et communautaire une lampe de poche qu’ils pourront suspendre sur leur déguisement.



Pour une soirée réussie, voici quelques conseils de sécurité du SSISC:

privilégiez des costumes aux couleurs claires ou, à défaut, ajoutez des bandes réfléchissantes et des éléments lumineux;

choisissez un maquillage plutôt qu’un masque afin de permettre à vos jeunes de bien voir leur environnement, les obstacles et les dangers;

accompagnez vos enfants ou assurez-vous qu’ils passent l’Halloween en groupe;

prévenez-les de ne visiter que les quartiers et les maisons bien éclairés et de ne pas entrer à l’intérieur des domiciles;

demandez aux enfants de ne pas consommer de bonbons avant que vous ne les ayez inspectés. De retour à la maison, rejetez tous les bonbons qui ne sont pas ensachés dans un emballage commercial intact;

en voiture, faites preuve d’une vigilance accrue et roulez plus lentement.