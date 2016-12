Le pastelliste Normand Beauséjour expose à Saint-Colomban

La bibliothèque de Saint-Colomban exposera les œuvres de Normand Beauséjour, pastelliste, du 29 octobre au 24 novembre. La population est invitée au vernissage qui se tiendra le jeudi 3 novembre, à 19 h, en présence de l’artiste.



Parcours artistique

Attiré très jeune par les arts, Beauséjour suit une formation avec le peintre hollandais Louis Bockhout à l’âge de treize ans. Depuis ce jour, sa passion et sa maîtrise du dessin et de la peinture n’ont cessé de croître alors qu’il poursuit sa formation à travers divers ateliers de perfectionnement. Plus tard, il découvre la photographie qui lui permet de fixer les scènes et les paysages qui l’inspirent lors de ses voyages au Québec, en France, en Italie et ailleurs en Europe pour en créer ensuite des œuvres à l’huile ou au pastel sec.

Normand Beauséjour a participé à de nombreuses expositions dans différentes régions du Québec, dont les Cantons-de-l’Est, Charlevoix, Montréal et les Laurentides. Il s’implique en parallèle dans différentes associations d’artistes; Beauséjour est notamment l’instigateur du tout nouveau Regroupement d’artistes en arts visuels de Saint-Colomban.

Horaire

L’exposition, ouverte à tous et gratuite, se tiendra du lundi au jeudi, de 10 h à 20 h, et les samedis et dimanches, de 10 h à 14 h.