Les Grands Explorateurs et La Maison Monbourquette

En collaboration avec les Grands Explorateurs, la Maison Monbourquette organise une projection spéciale du film Hawaii - les îles du bonheur à la Salle André Mathieu de Laval, le dimanche 13 novembre prochain à 19 h 30.

Ce film sur ces îles paradisiaques se veut un hommage au temps qui passe, à la vie et à nos rêves. Un scénario introspectif et ressenti qui se déroule sur quatre des îles Hawaiennes. Oahu dont la célèbre capitale est Honolulu vous charmera avec sa non moins célèbre plage Waikiki. Oahu c'est une vie plus active au sud et des endroits inattendus au nord.

Une fois sur l'île de Maui, c'est en Westfalia que les déplacements seront effectués. Vous irez à la rencontre des habitants bohèmes privilégiant un mode de vie décontracté en harmonie avec la nature. Pour bien saisir toute l'étendue de la beauté spectaculaire des panoramas de cette île, un vol en hélicoptère s'impose.

L'archipel regorgeant d'innombrables attraits, il est impensable de ne pas visiter son île jardin, Kauai. Luxuriante, théâtre de nombreuses productions célèbres dont Blue Hawaîi, Lost et Indiana Jones. À la toute fin, vous serez surpris par le parc national des volcans de l'île d'Hawaii -Big Island. Certains volcans sont actifs!

Maison Monbourquette

La Maison Monbourquette est un organisme à but non lucratif qui offre gratuitement du soutien aux personnes en deuil suivant décès d’un être cher. Madame Dominique Bertrand, figure connue et porte-parole de la maison, souhaite que vous joigniez cette projection spéciale.

Parmi ses services, la Maison Monbourquette offre une ligne d’écoute sans frais à travers le Québec que vous pouvez joindre 365 jours par année au 1-888-LEDEUIL (533-3845).

www.maisonmonbourquette.com