Fermeture de la bibliothèque de Bois-des-Filion

La bibliothèque de Bois-des-Filion fera peau neuve en 2017! En effet, l’actuelle bibliothèque sera démolie en début d’année. Une nouvelle bibliothèque plus moderne, plus technologique et dont les heures d’ouverture seront élargies, sera construite sur le même terrain par la suite. Ainsi, la bibliothèque cessera ses prêts le 1er décembre 2016 et fermera ses portes le 23 décembre 2016. Les usagers seront priés de retourner les livres entre le 1er et le 23 décembre. L’ouverture de la nouvelle bibliothèque est prévue pour la fin de l’année 2017.



Inscrivez-vous à la bibliothèque de Lorraine

La Ville de Bois-des-Filion a conclu une entente avec la Ville de Lorraine afin que tout usager, résident de Bois-des-Filion, puisse bénéficier des services actuels de leur bibliothèque (prêts de livres, conférences, heures du conte, etc.). En ce sens, une période d’inscription aura lieu à la bibliothèque de Lorraine :



21 et 22 novembre de 10 h à 21 h 26 novembre de 10 h à 17 h



La bibliothèque de Lorraine est située au 31, boul. de Gaulle et vous pouvez les rejoindre au 450 621-1071.