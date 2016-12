Un vent de magie soufflera sur la Place du Village!

La Ville de Sainte-Thérèse a dévoilé aujourd’hui la programmation officielle de l’événement Le Village devient maboule! qui est de retour pour une 6e édition au centre-ville. Gageons que les activités qui s’y dérouleront du 24 novembre au 18 décembre feront le bonheur des petits et des grands!



La soirée d’illumination donnera le coup d’envoi à cette période magique le vendredi 25 novembre, à 19 h, à la Place du Village. « C’est une soirée à ne pas manquer! Le spectacle pyromusical qui illumine le ciel au-dessus de la Place du Village nous éblouit année après année! », a lancé le maire suppléant et conseiller municipal de Sainte-Thérèse, monsieur Normand Toupin. Le DJ Christian Alary sera également au rendez-vous pour faire bouger la foule.





LE VILLAGE DEVIENT MABOULE!

Programmation 2016



MAISON DES MÉTIERS D’ART

Du 24 novembre au 11 décembre

Plus de 50 artistes et artisans vous attendent dans le chaleureux décor de la Maison Lachaîne. Voilà l’occasion parfaite de dénicher une foule d’idées cadeaux originales, à offrir pour les Fêtes!



Horaire

Jeudi et vendredi | De 11 h à 21 h

Samedi et dimanche | De 11 h à 17 h

Ambiance musicale tous les dimanches | De 14 h à 16 h





CONCOURS SUR LA TRACE DES LUTINS

Du 24 novembre au 18 décembre

Des lutins se cachent au centre-ville de Sainte-Thérèse! Repérez-les dans les commerces participants, faites estampiller une carte de participation et courez la chance de remporter l’un de 3 paniers-cadeaux offerts. Quatre commerces doivent être visités pour vous rendre admissible au tirage.



Procurez-vous une carte de participation dans l’un des commerces participants et déposez-y votre carte dûment remplie dans la boîte prévue à cette fin. Cette activité est organisée en collaboration avec le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST).



MARCHÉ DE NOËL

Du 2 au 18 décembre Producteurs du terroir et artisans vous attendent à la Place du Village. Profitez également des nombreuses activités gratuites sur place : présence du père Noël, miniferme, animation ambulante, promenades en carriole et plus encore!



Horaire

Vendredi | De 17 h à 21 h

Samedi | De 11 h à 21 h

Dimanche | De 11 h à 17 h



Nouveauté au marché cette année!

Les soirées autour du feu proposent des prestations musicales gratuites les vendredis et samedis dès 18 h. Chaque soir de spectacle, les 50 premières personnes sur place recevront une tasse réutilisable aux couleurs du Village devient maboule!



Assurez-vous de ne rien manquer

Pour connaître les exposants de la Maison des métiers d’art, les commerces participants et les règlements officiels du concours Sur la trace des lutins, les producteurs et artisans de même que les artistes invités au Marché de Noël et plus encore, visitez le sainte-therese.ca et aimez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse!



En cette 6e édition du Village devient maboule! partagez vos moments magiques et joignez la discussion avec le mot-clic #maboule2016!