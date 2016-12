Les Étincelles de Samaya font honneur à notre région!

Le 22 et 23 octobre passé se déroulait le festival de danse orientale RAKS QUÉBEC dans la ville de Québec. Parmi les activités de formation et de rassemblement, se déroulait la compétition de l’AQDO (Association de Danse Orientale du Québec) regroupant plusieurs catégories de styles et de niveaux.

La Troupe Étincelles de l’école de danse orientale Samaya Baladi à St-Jérôme s’est distingué en remportant la médaille d’or dans la catégorie « groupe folklore » ainsi que la médaille de bronze dans la catégorie « groupe professionnel oriental ». Quelques commentaires des juges : « Génial! Émotion tangible, super beau! Magnifique et puissant! Utilisation de la scène excellente! Robes magnifiques et belles positions, très joli! »

Quand à Samaya, la directrice artistique de la troupe, elle a remporté en tant que soliste la médaille d’argent dans la catégorie « diva » (40 ans et plus).

La troupe Étincelles se produit en spectacle régulièrement dans le cadre de festivals, soirées communautaires, projets d'écoles et événements humanitaires. Elle a remporté la première place à la prestigieuse compétition Starbellydancer Canada en 2016 dans la catégorie groupe oriental.