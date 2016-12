Encore un beau succès pour le Salon des métiers d’art de Lorraine

La 7e édition du Salon des métiers d’art de Lorraine, qui s’est déroulée au Centre culturel Laurent G. Belley, du 11 au 13 novembre, a connu un vif succès tant auprès des exposants que des visiteurs. Près de 2 500 personnes ont pu apprécier le talent des artisans, qui ont offert des produits uniques pour tous les goûts et pour toutes les bourses.



Vendredi dernier, soir d’inauguration, c’est au son de pièces interprétées par une violoncelliste et un guitariste de l’école de musique Studio C que le Salon a ouvert ses portes. Tout au long de la fin de semaine, plus de 40 chèques-cadeaux, chacun valable pour des achats applicables dans l’un des kiosques, ont été tirés parmi les visiteurs présents. Ceux-ci ont également pu casser la croûte au bistro tenu par le Cercle de Fermières Lorraine. En nouveauté cette année, un magicien a même circulé parmi la foule dimanche après-midi afin de divertir nos invités.



Notre traditionnelle mention exposant « coup de cœur », décernée par les visiteurs, a couronné Sylvie Lord (ZipMoi sacs et sacoches), qui a ravi les gens grâce à ses produits très originaux. Bravo à cette artiste qui aura droit à un kiosque gratuit l’an prochain ! « Année après année, l’engouement des gens pour notre Salon des métiers d’art se maintient. Les visiteurs sont heureux de pouvoir faire leurs achats des Fêtes dans cette ambiance et surtout, de se procurer des produits exclusifs, fabriqués avec passion. Merci aux artisans pour leur belle créativité, aux bénévoles du Comité culturel et de l’école secondaire Rive-Nord ainsi qu’à tous les visiteurs, qui ont fait de l’événement un incroyable succès ! », se réjouit la mairesse Lynn Dionne.



Tous les détails concernant le dépôt des candidatures pour participer au Salon des métiers d’art 2017 seront affichés sur notre site Internet (www.ville.lorraine.qc.ca) à la fin du mois de janvier.