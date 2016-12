C’est comme ça que ça se passe Dans l’Bon Vieux Temps!

Encouragée par le succès obtenu l’année dernière, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines reconduit pour une deuxième édition son nouvel événement familial intitulé Dans l’Bon Vieux Temps où elle invite la population à une journée festive à saveur d’antan, le samedi 26 novembre prochain sur la rue principale.



Activités et nouveautés

Ayant connu un franc succès lors de la première édition, l’historien et conférencier bien connu Marcel Tessier sera de retour pour nous ramener « dans l’bon vieux temps » comme lui seul sait le faire. À cela s’ajoutent différentes activités telles la criée (vente aux enchères) sur le perron de l’église, la dégustation et la vente de produits artisanaux au magasin général, l’essai d’un godendart (scie à deux) et du bricolage pour les enfants.



Comme nouveauté à la programmation, il y aura, entre autres, une pièce de théâtre pour les plus jeunes ainsi que la présence de troupes de danse et de musique traditionnelles (La Famille Catin, La part du Quêteux) pour faire « swigner » la compagnie en après-midi et en soirée. Ce ne sont là que quelques-unes des activités auxquelles pourront prendre part les visiteurs, petits et grands. Par ailleurs, plusieurs restaurants contribueront à l’événement en offrant un menu à saveur traditionnelle.



Inspiré par le caractère patrimonial de la municipalité, le comité organisateur a choisi le thème du bon vieux temps pour inviter les citoyens et visiteurs à venir redécouvrir Sainte-Anne-des-Plaines, ce trésor caché au milieu des terres agricoles. Comme l’a souligné le maire, le but est de mettre en valeur le charme cordial et champêtre de la ville et de stimuler l’économie locale. Outre la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, la Cordev (Corporation de développement des affaires de Sainte-Anne-des-Plaines), la Caisse Desjardins de l’Envolée, le député provincial Mario Laframboise et le député fédéral Simon Marcil contribuent à la réalisation de cet événement.



Sainte-Anne-des-Plaines avait connu un fort engouement par le passé avec son festival des fraises et celui de l’Halloween. On souhaite créer à nouveau, juste avant l’effervescence du temps des Fêtes, un événement rassembleur et participatif comme l’étaient autrefois les assemblées dominicales au village, tout en mettant à profit les artisans locaux.



C’est donc un rendez-vous le samedi 26 novembre sur la Grand-Rue de Sainte-Anne-des-Plaines!



Voyez la programmation complète au www.villesadp.ca