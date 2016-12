Les apprentis de l’artiste Denis Beaudet exposent à la bibliothèque de Saint-Colomban

Tout au long du mois de décembre, la bibliothèque de Saint-Colomban exposera les œuvres des élèves de l’artiste peintre Denis Beaudet.

Beaudet, qui a plus de trente ans d’expérience en arts visuels, est chevalier de la Mondial Art Academia depuis 2013 et professeur de peinture depuis près de 20 ans. Depuis 1990, il a participé à une cinquantaine d’expositions et de symposiums à travers le Québec au cours desquels il s’est vu décerner de nombreux prix et mentions.

Une quinzaine d’apprentis prendront part à cette exposition. Au fil des ans, Beaudet leur a enseigné différentes techniques qu’ils se sont appropriées pour trouver leur couleur propre et développer une signature distinctive.



Pour la plupart, cette exposition représente une première occasion de dévoiler leur travail et la passion qui les anime. Les œuvres, tantôt originales, tantôt des reproductions, permettront de découvrir des cheminements et des styles artistiques d’une impressionnante variété.

Horaire

L’exposition, ouverte à tous et gratuite, se tiendra du lundi au jeudi, de 10 h à 20 h, et les samedis et dimanches, de 10 h à 14 h. Les citoyens sont également conviés au vernissage qui se tiendra le 1er décembre à compter de 19 h en présence des artistes.