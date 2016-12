Événement reconnaissance « Mes Laurentides en lumière »

Hommage aux partenaires œuvrant à la mise en place d’environnements favorables au développement des jeunes.



Le 17 novembre 2016 a eu lieu une soirée spéciale afin de rendre hommage aux partenaires de la grande région des Laurentides qui œuvrent à la mise en place d’environnements favorables au développement des jeunes.



Lors de cette soirée, plus de deux cents partenaires se sont réunis afin de présenter les multiples projets réalisés dans un objectif commun : le développement d’environnements favorables pour les jeunes des huit MRC des Laurentides. Les intervenants de plusieurs milieux étaient présents, soit scolaire, communautaire, municipal, santé et services sociaux, petite enfance et gouvernemental. Sylvie Bernier, en tant qu’invitée d’honneur, a su apporter toute la reconnaissance nécessaire à ces acteurs de changement des Laurentides.



Parmi ces acteurs, notons les enseignants, les animateurs et les intervenants qui intègrent les éléments de vision développés dans leur quotidien, les membres de la direction qui mettent en place des programmes de formation et de transfert de connaissance et les décideurs élus qui adoptent des politiques-cadres, le tout afin de faciliter la mise en place d’actions très prometteuses. Instaurer des environnements favorables pour nos jeunes, ce n’est pas l’affaire d’une seule personne, c’est l’affaire de toute une communauté!