Les 10 et 11 décembre, gâtez vos proches au Salon du cadeau!

À l’approche du temps des Fêtes, le Salon du cadeau de Saint-Colomban ouvrira ses portes aux visiteurs les 10 et 11 décembre prochain. Ce sera l’occasion rêvée pour compléter ses cadeaux de Noël de manière originale et locale dans une ambiance des plus festives.



Organisé par le 63e groupe scout de Saint-Colomban, on trouve au Salon du cadeau tant des bijoux, des cadeaux gourmands, des jouets, des cadeaux écolos, des décorations de Noël que de l’artisanat.



Les scouts ont pensé à tout pour les parents, c’est pourquoi un service de haltegarderie gratuit est offert aux visiteurs. Une bonne façon de magasiner en toute tranquillité en plus de permettre aux parents de faire des achats pour leurs enfants pendant que ceux-ci s’amusent en toute sécurité.



C’est donc un rendez-vous les 10 et 11 décembre, de 10 h à 16 h, au Centre récréatif et communautaire de Saint-Colomban, situé au 323, montée de l’Église.