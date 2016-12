Grande illumination à la Place du Village : Sainte-Thérèse offre une soirée haute en couleur!

C’est le vendredi 25 novembre dernier que la grande soirée d’illumination donnant le coup d’envoi officiel à l’événement Le Village devient maboule! s’est déroulée à Sainte-Thérèse. Pour l’occasion, plus d’un millier de personnes étaient réunies sur la Place du Village pour vivre ce moment magique.



« C’est formidable de constater que cette soirée est devenue un incontournable au fil des ans. Les citoyens, les commerçants et les visiteurs prennent plaisir à s’approprier le centreville, contribuant à en faire un endroit rassembleur et agréable à fréquenter pendant la période des Fêtes et toute l’année! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Responsable de faire bouger la foule, le DJ Christian Alary a profité de l’enthousiasme des enfants présents pour les inviter à entonner en chœur la chanson Petit papa Noël. Peu après 19 h, toutes les personnes présentes ont procédé au compte à rebours qui a fait place au spectacle pyromusical tant attendu! Les yeux rivés au ciel, le public s’est laissé éblouir par les lumières scintillantes qui ont paré tout le centre-ville d’une féérie exceptionnelle.



Une programmation riche en découvertes

Rappelons que Le Village devient maboule! se tient jusqu'au 18 décembre au centre-ville de Sainte-Thérèse. Une panoplie d’activités gratuites y sont offertes, plongeant petits et grands dans l’ambiance des Fêtes.



Que ce soit la Maison des métiers d’art qui se poursuit jusqu’au 11 décembre à la Maison Lachaîne, ou le Marché de Noël qui s’établira à la Place du Village dès le 2 décembre, il y a en a pour tous les goûts... Sans oublier le concours Sur la trace des lutins, qui invite les citoyens à repérer les lutins dans les commerces participants du centre-ville, pour courir la chance de remporter l’un des trois paniers-cadeaux offerts.



Pour consulter la programmation complète de l’événement Le Village devient maboule!, visitez sainte-therese.ca et aimez la page Facebook de la Ville. #maboule2016