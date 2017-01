Tango en ClairObscur avec l’Ensemble Fiestango

Le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse est fier de présenter, dans le cadre de la série Les Matinées muffins au son, le spectacle ClairObscur de l’Ensemble Fiestango, le dimanche 19 février, à 11 h, à la Maison Lachaîne.

ClairObscur est un concert où se côtoient standards, Tangos Nuevos et créations, avec des arrangements signés François Vallières et René Orea-Sanchez, et des compositions de Victor Simon et d’Helmut Lipsky. Le décor d’Alexis Vaillancourt et les lampes de Lampi-Lampa vous transporteront dans l’univers sensible de l’Ensemble Fiestango!

Tous les spectacles de la série Les Matinées muffins au son sont présentés à la Maison Lachaîne située au 37, rue Blainville Ouest et débutent à 11 h. Muffins et café sont servis gratuitement à compter de 10 h 30. Les jeunes de 6 à 17 ans accompagnés d’un adulte sont admis gratuitement.

Il est possible de se procurer des billets au coût de 20 $ au www.Odyscène.com, par téléphone au 450 434-4006, ou à la porte la matinée du spectacle s’il n’est pas complet (argent comptant seulement).