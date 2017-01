Le public est convié à la fête des neiges au bois de Belle-Rivière à Mirabel

Le parc régional du Bois-de-Belle-Rivière invite le public à la cinquième édition de la Fête des neiges qui aura lieu les 4 et 5 février prochain dans une atmosphère festive et champêtre.

Au nombre des activités prévues pour cette fin de semaine, mentionnons la Disco sur glace sur la patinoire du parc de glace, le samedi soir, où on pourra circuler et se tremper dans une atmosphère électrique au rythme de la musique disco. Aussi, ne manquez pas la soirée éclairée de patinage dans le sentier de glace en forêt d'une longueur de 2,5 kilomètres ! Activités récréatives pour tous, jeux pour enfants, dont la populaire zone de ballons, « fatbike », bulles sumo, glissade sur tube et patinage sur le sentier glacé et sur la patinoire sont également au programme pour cette fin de semaine qui promet d'être divertissante à souhait.

Avec la grande diversité d'activités qu'on peut y pratiquer, le bois de Belle-Rivière représente assurément une destination hivernale incontournable dans la région des Laurentides. Couronnée de succès dès sa première édition, en 2013, la Fête des neiges est devenue un incontournable à Mirabel offrant à la population des activités santé en plein air, dans une atmosphère favorisant la bonne humeur ! Cet événement d'activités extérieures en pleine nature est offert à tous les membres de la famille afin d'inciter petits et grands à prendre goût à pratiquer des activités lors de la belle saison hivernale.

La Fête des neiges se déroulera le samedi 4 février, de 10 h 30 à 21 h 30, et le dimanche 5 février, de 10 h 30 à 16 h 30.

Renseignements : 450 258-4924