Céline Faucher présente Féminine(s) un spectacle de chansons françaises

Le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse est heureux de présenter, dans le cadre de la série Les Rendez vous au coin du feu, le spectacle Féminine(s) de Céline Faucher, le vendredi 17 février, à 20 h, à la Maison Lachaîne.

Connue pour son hommage à Pauline Julien, Céline Faucher vous propose un tour de chant consacré exclusivement à des chansons et des textes composés par des femmes d’ici et de France. Histoires, portraits, revendications, questions et émotions qui portent la signature de femmes de paroles : Barbara, Diane Dufresne, Véronique Samson, Pauline Julien, Marie-Claire Séguin, Anne Sylvestre, Clémence Desrochers, Véronique Pestel, Denise Boucher, Sylvie Tremblay…

Tous les spectacles de la série Les Rendez-vous au coin du feu sont présentés à la Maison Lachaîne située au 37, rue Blainville Ouest et débutent à 20 h.

Il est possible de se procurer des billets au coût de 20 $ au www.odyscene.com, par téléphone au 450 434-4006, ou à la porte le soir du spectacle s’il n’est pas complet (argent comptant seulement).