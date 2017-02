Exposition des photographies finalistes du concours "Je te présente ma ville"

Du 14 février au 11 mars, les meilleurs clichés d’Annecy et de Sainte-Thérèse seront exposés à la bibliothèque de Sainte-Thérèse, située au 150, boulevard du Séminaire. Rappelons que dans le cadre du 30e anniversaire du pacte d’amitié entre les villes de Sainte-Thérèse et d’Annecy, un concours de photographies avait été lancé dans les deux villes sous le thème Je te présente ma ville.



Voilà une chance unique pour les Thérésiennes et les Thérésiens de découvrir leur ville jumelle, et de voir leur propre ville sous un angle nouveau! De plus, les visiteurs seront invités à voter pour leur photo préférée : à la fin de l’exposition, un prix du public sera remis à l’auteur de la photographie comptant le plus de votes.



Invitation au vernissage Le vernissage de cette exposition aura lieu le mardi 21 février à 17 h, en présence des membres de la délégation d’Annecy qui remettront les prix du jury. « Tous les Thérésiennes et les Thérésiens sont invités à assister à cette soirée qui les fera voyager à travers les splendeurs des villes de Sainte-Thérèse et d’Annecy. Un vernissage qui s’annonce haut en couleur! », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



L’exposition est accessible pendant les heures d’ouverture régulières de la bibliothèque.