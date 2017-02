Le nouveau portail Web de la bibliothèque de Sainte Thérèse maintenant en ligne!

La Bibliothèque de Sainte-Thérèse est heureuse d’annoncer la mise en ligne officielle de son nouveau portail Web. Plus actuel et convivial, il offre de nouvelles fonctionnalités qui faciliteront les recherches dans le catalogue et permettront aux abonnés de connaitre rapidement les nombreuses activités et services offerts par leur bibliothèque. Il est accessible à tous au biblio.sainte-therese.ca.

En plus de pouvoir accéder à leur dossier pour consulter, prolonger ou réserver des documents, les abonnés peuvent accéder à une variété de ressources numériques en ligne incluant le service d’emprunt de livres numériques.

Que ce soit pour les recherches scolaires, la découverte ou simplement le plaisir, les bases de données, encyclopédies, jeux éducatifs et autres sont désormais accessibles gratuitement en quelques clics. La page d’accueil met aussi en vedette les différentes activités à venir à la bibliothèque, de même que les dernières nouveautés ajoutées à la collection.

Des ateliers sur l’utilisation du nouveau portail Web seront offerts aux abonnés. Pour connaitre les dates et les modalités d’inscription, il suffit de consulter le nouveau portail au biblio.sainte-therese.ca, de téléphoner à la bibliothèque au 450 434-1440, poste 2400 ou de s’informer directement sur place.