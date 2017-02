Prix collégial du cinéma québécois : Cinq films en une journée au Collège Lionel-Groulx

De 9 h à 22 h, une quarantaine d’étudiants et quatre professeurs ont visionné cinq films québécois au Collège Lionel-Groulx. À la fin de ce véritable marathon de cinéma, le film Les mauvaises herbes de Louis Bélanger a été choisi par les étudiantes et étudiant comme le meilleur. Ils ont apprécié son mélange d’humour et d’humanité et la touchante profondeur des personnages. Un film à voir définitivement.

Deux excellents films suivaient de près, soit le documentaire Manoir et la comédie Prank.

Alexandre Loyer a été choisi pour représenter le collège aux délibérations nationales le 24 mars prochain, à Montréal.

Le Prix collégial du cinéma québécois (PCCQ) est en voie de devenir une référence dans le milieu cinématographique québécois. Rappelons que les délibérations nationales rassemblent 55 cégeps de partout au Québec. Celles-ci visent à choisir le film préféré des cégépiennes et des cégépiens.





Le lauréat reçoit une bourse de 3000$. Pour les gagnants des dernières années, la parole de nos étudiants, libre de toutes contraintes, est perçue comme un vent de fraicheur.

Les professeurs qui ont mené l’aventure, soit Olivier Granger, Pascal Gemme, Éric Montpetit et Pierre W Fontaine, sont fiers des réflexions et de l’engagement des étudiants du collège