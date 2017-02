Les Gagnants thérésiens du concours de photos "Je te présente ma ville" sont dévoilés

Le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse est heureux d’annoncer les gagnants thérésiens du concours de photos Je te présente ma ville, organisé dans le cadre du 30e anniversaire du pacte d’amitié unissant les villes d’Annecy et de Sainte-Thérèse.

La remise des prix s’est déroulée lors du vernissage de l’exposition le 21 février dernier. Une délégation annécienne présidée par le maire d’Annecy, M. Jean-Luc Rigaut, était de passage à Sainte-Thérèse pour l’occasion. Madame Roselyne Druz Amoudry, maire adjoint d’Annecy, présidente de la Commission Annecy/Sainte-Thérèse et membre du jury d’Annecy pour le concours de photos a présenté les gagnants.

Premier prix

Le premier prix a été attribué à Claudine Lauzon, pour sa photo Ville fantôme. Dans cette image, le jury a noté la prise de vue au ras du sol renforce la présence d’un ciel turbulent. À première vue, une rue désertique, mais à y regarder de plus près, un homme, que fait-il dans cette rue déserte à l’ambiance d’un polar de William Irish? Le premier prix était composé d’un chèque de 350 $, d’un diplôme, du livre de photos Lac d’Annecy, d’une bande dessinée Histoire d’Annecy et d’un tirage photo du lac d’Annecy façon pop art.

Deuxième prix

Le deuxième prix a été décerné à Samuel Roy, pour sa photo au caractère hivernal intitulée Centre-Ville. Le jury a été séduit par l’ambiance monochrome de ce décor féérique et un premier plan cotonneux. Le retrait contemplatif du photographe permet au lecteur de l’œuvre d’être témoin de cette scène douce et typiquement thérésienne. Le deuxième prix était composé de produits culturels d’une valeur de 200 $, d’un diplôme, du livre de photos Lac d’Annecy, d’une bande dessinée Histoire d’Annecy et d’un tirage photo du lac d’Annecy façon pop art.

Coup de cœur

Une mention Coup de cœur a également été remise à Claudine Lauzon pour son œuvre Croisée lumineuse qui a su intriguer le jury par le décalage entre l’architecture coloniale, un peu passéiste et la vision futuriste des lumières laissées par le passage d’une voiture.

Cet été, ce sera au tour de la Ville d’Annecy d’exposer des clichés présentant les beautés des deux villes.

« Tous s’entendent pour dire qu’une image vaut mille mots... Alors quelle belle façon de partager les richesses de nos villes respectives que de les exposer en images de part et d’autre de l’océan », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse.

L’exposition est ouverte pendant les heures d’ouverture habituelles de la bibliothèque jusqu’au 11 mars et les visiteurs sont invités à voter pour leur photo coup de cœur afin de déterminer le prix du public.