Le conseiller Daniel Kaeser coprésident d’honneur du concert-bénéfice de la formation intensive de musique

La Ville de Boisbriand félicite le conseiller municipal Daniel Kaeser récemment nommé coprésident, avec sa fille Ann-Kristine, du 15e concert-bénéfice de la formation musicale intensive (FMI) de la Polyvalente Sainte-Thérèse qui aura lieu le vendredi 21 avril.

« C’est avec grand plaisir que j’ai accepté cette coprésidence. Tout au long des études musicales de ma fille, j’ai vu l’ampleur du travail accompli par la Fondation du Triolet et ressenti l’influence positive de la musique sur l’épanouissement personnel et scolaire des élèves. Je veux, par mon engagement, soutenir les parents bénévoles et encourager la communauté des gens d’affaires de la région à investir dans l’avenir de nos jeunes et à favoriser leur réussite en participant à ce concert-bénéfice », précise le conseiller.

« M. Kaeser est un homme de cœur et un passionné d’art! Cette coprésidence lui convient parfaitement, en plus de refléter son engagement au sein de la communauté », ajoute la mairesse Marlene Cordato.

Mentionnons que l’évènement représente la plus importante collecte de fonds annuelle de la Fondation du Triolet afin d’apporter un soutien financier au programme de FMI.