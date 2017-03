Ginette Lavigne, artiste en vedette à la bibliothèque Paul-Mercier

Du 7 avril au 28 mai, les amateurs d’art sont attendus en grand nombre à la bibliothèque Paul-Mercier où ils pourront visiter l’exposition Mon univers à moi! de l’artiste blainvilloise Ginette Lavigne. Ils auront aussi l’occasion de prendre le thé et de discuter en toute simplicité avec elle à l’occasion de la rencontre Art-Thé, qui aura lieu le dimanche 9 avril, de 11 h à 15 h.

L’être humain est habité par une gamme d’émotions, aussi riche en nuances que l’est la gamme des couleurs. Par le geste, le mouvement, la couleur et ses nuances, l’artiste peintre tente d’atteindre ce lieu bien enfoui où se trouvent le saisissement, l’attendrissement, la joie et le rire. L’abstrait est, pour elle, l’un des beaux endroits où elle essaie de ne rien s’imposer et être. L’idée est de toujours se remettre en question, de se provoquer, de se déstabiliser, de se renouveler et de se surprendre.

« J’aime que mes toiles aillent dans toutes directions et j’aime que l’observateur soit surpris. Si j’avais à décrire l’esthétique de mes toiles, elle correspondrait à l’émotion brute, à la rugosité. C’est comme toucher à l’écorce d’un arbre, la surface d’une feuille, une ride… C’est comme toucher aux turbulences, au vivant… », souligne l’artiste peintre.

Cette exposition fait partie de la série « Artiste en vedette à la bibliothèque Paul-Mercier », qui offre une belle visibilité aux artistes blainvillois, tout en permettant au public de les découvrir. Elle peut être visitée en tout temps pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque, lorsque la salle multifonctionnelle est libre.