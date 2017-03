Sainte-Thérèse est à la recherche d’œuvres d’art!

La Ville de Sainte-Thérèse lance un appel aux artistes professionnels qui souhaitent soumettre leur dossier dans le cadre de sa Politique d’acquisition d’œuvres d’art. Il s’agit d’une chance pour les artistes de chez nous d’exposer leurs œuvres dans les différents bâtiments municipaux. Certains espaces sont d’ailleurs accessibles au grand public, comme la salle d’exposition de la bibliothèque municipale.



Soumettez votre candidature!



Pour que leur candidature soit admissible, les artistes doivent :

Être résidents de Sainte-Thérèse ou de la région;

Avoir réalisé au moins une exposition professionnelle et être reconnus comme tel par leurs pairs;

Soumettre des œuvres s’inscrivant dans une des disciplines suivantes : arts graphiques (dessin, estampe, art numérique, photographie) ou peinture (aquarelle, acrylique, huile, techniques mixtes).



Les dossiers de candidature soumis doivent obligatoirement contenir :

Le formulaire d’inscription dûment rempli (disponible au www.sainte-therese.ca, sous Services aux citoyens, puis Formulaires);

Un curriculum vitæ à jour;

Une description de la démarche artistique;

Une courte biographie;

Un dossier de presse (s’il y a lieu);

Le prix demandé pour l’œuvre;

Une documentation visuelle des œuvres proposées sur support numérique (format .jpeg en 300 dpi), comme un CD, un DVD ou encore par l’entremise d’un site de transfert de fichier comme WeTransfer.



Toute candidature doit être envoyée avant le dimanche 30 avril 2017, par courriel à artsetculture@sainte-therese.ca ou par la poste à :



Ville de Sainte-Thérèse

A/S Émilie Bouchard

6, rue de l’Église

Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3L1



En acquérant des œuvres d’art, la Ville de Sainte-Thérèse désire principalement accroître le patrimoine de la municipalité et contribuer à son rayonnement, ainsi que sensibiliser la communauté thérésienne aux pratiques artistiques en arts visuels. La Ville souhaite utiliser sa collection à des fins de diffusion, en plus d’accroître son soutien aux artistes professionnels en arts visuels de la région.