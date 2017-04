Saint-Colomban propose deux événements dans le cadre du Jour de la Terre!

La Ville de Saint-Colomban soulignera le Jour de la Terre en avril en présentant deux événements à consonance environnementale : une projection publique et gratuite de l’inspirant documentaire Demain, gagnant en 2016 du César du meilleur film documentaire, et une conférence de l’éditeur de la revue Maison du 21e siècle saine et écologique.



« Je convie les citoyens de Saint-Colomban à venir célébrer avec nous le Jour de la Terre et rêver ensemble d’un meilleur monde possible en découvrant les meilleures pratiques environnementales et sociales, tant au Québec qu’ailleurs dans le monde. C’est un rendez-vous qui, je l’espère, nous inspirera toutes et tous à agir localement et à mettre sur pied des initiatives originales pour faire de Saint-Colomban une communauté innovante au plan du développement durable et exemplaire à tous égards », a déclaré le maire Jean Dumais.



Projection du film Demain

Afin de souligner la concrétisation du projet de jardin collectif, la Ville souhaite promouvoir l’action citoyenne et l’implication sociale en présentant le film Demain qui propose des solutions concrètes aux enjeux environnementaux et sociaux du XXIe siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, d'économie, d'éducation ou de gouvernance.



Adoptant un point de vue optimiste, les deux cinéastes Cyril Dion et Mélanie Laurent (Paris, Inglorious Basterds, Enemy) parcourent la planète en quête d’initiatives locales qui ont su modifier positivement le paysage de plusieurs villes et communautés. À voir!



Quand : jeudi 20 avril, 18 h 30

Où : Centre récréatif et communautaire

Réservation : 450-436-1453, poste 6315 Coût : gratuit



Conférence Maison du 21e siècle

Fondée en 1994, la revue Maison du 21e siècle saine et écologique a pour mission de promouvoir la construction et la rénovation saine, écologique et de qualité en explorant toutes les tendances en matière de maisons vertes : LEED, R-2000, Novoclimat et construites avec des techniques respectueuses de l’environnement. L’accent est mis sur la salubrité des maisons ainsi que sur l’efficacité énergétique et les matériaux écologiques, notamment.

Le conférencier André Fauteux est l’éditeur et fondateur de la revue Maison du 21e siècle dont il est également le rédacteur en chef. Il a été journaliste au quotidien montréalais The Gazette et collaborateur à La Presse pendant 15 ans.



Quand : mercredi 19 avril, 19 h

Où : bibliothèque

Réservation : 450-436-1453, poste 6301 Coût : gratuit