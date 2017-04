Des artistes de grand talent ont séduit les visiteurs à la 32e édition de l’Exposition d’arts visuels de Sainte-Anne-des-Plaines

Pour une 32e année consécutive, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines présentait son Exposition d’arts visuels, les 1er et 2 avril derniers. 80 artistes régionaux ont présenté des œuvres de grande qualité qui ont su séduire les centaines d’amateurs d’art venus au Centre Jean-Guy-Cardinal pour l’occasion.

Parmi les visiteurs, un heureux gagnant s’est vu remettre un prix de présence d’une valeur de 150$ en la toile Gardien de la ville de Nicole Fouquette. Cette dernière a reçu une mention d’honneur de la part des juges pour son œuvre. D’autres mentions et bourses ont aussi été remises lors du vernissage qui avait lieu le samedi en soirée. Les visiteurs pouvaient, quant à eux, sélectionner un prix coup de cœur qui était remis à la fin de l’exposition. C’est l’artiste Gabriel Lavoie qui a remporté les honneurs.



Les récipiendaires sont :

Louise Jolicoeur, pour sa toile « Au fil de l’eau bleue #3 » : Premier prix 200$ - Bourse Mario Laframboise, député de Blainville;

Alain Guimond, pour sa toile « Carla » : Deuxième prix 150$ - Bourse Simon Marcil, député de Mirabel,

Monique Lafond, pour sa toile « Sur la route d’Agra » : Troisième prix 100$ - Bourse Mario Laframboise

Michel Laurin : 125$ - Bourses Groupe Projets Action (tirage au sort parmi les artistes de Sainte-Anne-des-Plaines

Mentions d’honneur :

(1) Nicole Fouquette pour « Gardien de la ville »,

(2) Robert Perreault pour « Laurence »,

(3) Nicole Proulx pour « Perle d’espoir ».

Coup de cœur du public : Gabriel Lavoie, 100$ à l’Atelier-Boutique le Campagn’Art.



Comme chaque année, le Conseil municipal a acquis une toile qui, non seulement vient enrichir sa collection, mais aussi encourage le talent artistique et contribue à promouvoir les arts. Les toiles de cette collection sont exposées dans les édifices municipaux et sont admirées par beaucoup de personnes. L’artiste choisie cette année est Julie Courchesne pour son œuvre « Quartier ». En plus du prix d’achat de sa toile, elle reçoit également une bourse de 250$.





En l’absence du maire, c’est le conseiller Denys Gagnon qui a remercié l’équipe des Arts et de la culture et les bénévoles pour l’organisation, année après année, de cet événement culturel de grande qualité qui fait rayonner la Ville auprès de régions avoisinantes. Vingt-deux commanditaires, dont quatorze sont aussi acheteurs, ont contribué également au succès de l’Exposition d’arts visuels et à la mise en valeur du talent des créateurs d’ici.