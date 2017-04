Sophie et Françoise Faucher présentent une lecture théâtrale mémorable

Le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse est heureux de présenter, dans le cadre de la série Les Rendez vous au coin du feu, la lecture théâtrale de Sophie et Françoise Faucher, le vendredi 21 avril, à 20 h, à la Maison Lachaîne.

Comédiennes de mère en fille, amoureuses des mots et des lettres, Françoise et Sophie Faucher se feront un plaisir de partager leurs coups de cœur littéraires choisis spécialement pour vous. En compagnie de Colette, Marie Rouanet, George Sand et autres... elles célèbreront avec vous les beautés de la vie.

Sophie Faucher, comédienne, auteure, érudite et grande consommatrice de culture, elle est la fille de Françoise Faucher, comédienne et animatrice, et du réalisateur et metteur en scène Jean Faucher.

Françoise Faucher, est une comédienne française et canadienne, québécoise, montréalaise, animatrice, metteuse en scène, auteure et journaliste, de même que, durant plusieurs années, professeure au Conservatoire d’art dramatique de Montréal et au collège Lionel-Groulx, option théâtre.

Tous les spectacles de la série Les Rendez-vous au coin du feu sont présentés à la Maison Lachaîne située au 37, rue Blainville Ouest et débutent à 20 h.

Il est possible de se procurer des billets au coût de 20 $ au www.odyscene.com, par téléphone au 450 434-4006, ou à la porte le soir du spectacle s’il n’est pas complet (argent comptant seulement).