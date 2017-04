Nathalie Tremblay au piano

Le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse est fier de présenter, dans le cadre de la série Les Matinées muffins au son, le concert de la pianiste Nathalie Tremblay, le dimanche 23 avril, à 11 h, à la Maison Lachaîne.

Nathalie Tremblay vous offrira en tant que soliste un bouquet d’émotions, de virtuosité et d’intériorité. Ses commentaires, courts et pertinents, soulignent les œuvres de Schubert, Janacek, Rachmaninov et Jeanne Landry, professeure émérite à l’Université Laval et compositrice aujourd’hui décédée. Cette matinée à la Maison Lachaîne s’annonce un réel délice musical.

Reconnue comme l’une des pianistes les plus importantes de sa génération, Nathalie Tremblay est une artiste dotée d’un remarquable touché. Que ce soit comme soliste ou chambriste, elle met sa maîtrise sonore au service d’un répertoire allant de l’époque baroque à nos jours.

Tous les spectacles de la série Les Matinées muffins au son sont présentés à la Maison Lachaîne située au 37, rue Blainville Ouest et débutent à 11 h. Muffins et café sont servis gratuitement à compter de 10 h 30. Les jeunes de 6 à 17 ans accompagnés d’un adulte sont admis gratuitement.

Il est possible de se procurer des billets au coût de 20 $ au www.odyscene.com, par téléphone au 450 434-4006, ou à la porte la matinée du spectacle s’il n’est pas complet (argent comptant seulement).