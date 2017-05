Toute une finale régionale pour Secondaire en spectacle

Loisirs Laurentides en collaboration avec le Cégep de SaintJérôme, la Société nationale des Québécois des Laurentides, le député de Saint-Jérôme, monsieur Marc Bourcier et Desjardins a présenté, le samedi 29 avril dernier, la finale régionale de Secondaire en spectacle.



Que ce soit en musique, en chanson, en danse, en magie ou en théâtre, les meilleurs élèves de sept écoles secondaires participantes au concours, soient l’école secondaire Mirabel (Mirabel), l’école secondaire Curé-Mercure (Mont-Tremblant), l’école secondaire du Harfang (Sainte-Annedes-Plaines), l’école secondaire Frenette (Saint-Jérôme), l’Académie Lafontaine (Lafontaine), l’Académie Sainte-Thérèse (Sainte-Thérèse) ainsi que de la Polyvalente Saint-Joseph (Mont-Laurier) ont offert tout un spectacle et démontré tout leur talent lors de cette finale régionale qui s’est déroulée devant plus de 220 spectateurs, à la salle Germaine-Guèvremont, du Cégep de SaintJérôme.



Les grands gagnants de cette finale sont :



Catégorie « Création »



Nom : Émilie Moreau École secondaire Frenette (Saint-Jérôme) Création : Temps-tation



Catégorie « Interprétation »



Nom : Megan Andrews École secondaire Frenette (Saint-Jérôme) Chanson : La maladie d’amour, de Michel Sardou



Prix « Coup de coeur »



Nom : Antoine Côté Académie Sainte-Thérèse (Sainte-Thérèse) Numéro de magie



Prix « Choix du Public »



Noms : Étienne et Antoine Guénette Académie Sainte-Thérèse (Sainte-Thérèse) Chanson :Photographe, de Ed Sheeran





Dans la catégorie Interprétation, un 2e prix a été accordé par le jury a Laurie-Ann Proulx (Académie Lafontaine) pour son interprétation de Les échardes, chanson de Charlotte Cardin.



Un Prix Casting a aussi été décerné par le jury à Christopher Richard (école secondaire du Harfang) pour la qualité de son numéro de magie intitulé « Ti-Pit ».



Au niveau de l’animation de la soirée, l’équipe de l’école secondaire du Harfang (Sainte-Anne-desPlaines) composée d’Anne Cadieux, Chani Moon Comtois-Many, Chloé St-Jacques et Samuel Vaillancourt a été choisie « Meilleure équipe d’animation ».



Le Prix « Camp chanson de Petite Vallée », soit un séjour d’une semaine de formations spécialisées, dans ce camp situé en Gaspésie, a été remporté par Émilie Moreau, de l’École secondaire Frenette (Saint-Jérôme).



Il est à noter que les gagnants de ces finales représenteront la région des Laurentides lors du 17e Rendez-vous Panquébécois qui se déroulera du 1er au 4 juin 2017 à Sorel-Tracy. En participant à cet événement en tant que lauréat, ils auront la chance de présenter leur numéro devant plus de 500 spectateurs provenant de toute part de la province.



Loisirs Laurentides remercie tous ceux et celles qui ont rendu possible la tenue de cette finale régionale et leur donne rendez-vous l’année prochaine