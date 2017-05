Le groupe Mirabellois Grâce Matinée fait salle comble au deux lors du Festival Santa Teresa!

Samedi le 29 avril 2017, le groupe auteur-compositeur-interprète des Basses-Laurentides a fait une première apparition remarquée au festival Santa Teresa. Représentant la musique émergeante locale à ce festival haut en talent, grâce matinée a su charmer le public avec ses compositions chaleureuses et rassembleuses.

Les cinq complices (Martin Giroux, voix, guitare, Isabelle Verret, voix, flûte traversière, mandoline, Jean-François Pinard, basse, Benoît Girard, guitare et Dave Benoît, batterie) ont démarré en lion le spectacle avec des pièces de leur dernier EP «Face au courant». Enregistré et mixé à Montréal puis masterisé en Californie, «Face au courant» nous plonge dans un univers authentique, sans fauxsemblant. Avec des harmonies vocales solides, un groove imposant et la touche lumineuse de la flûte traversière, le public s’est facilement rallié aux compositions du groupe. Passant du rock dansant au folk langoureux, Grâce Matinée a su démontrer qu’il y avait une belle relève musicale sur la couronne nord. Pour en savoir plus sur Grâce Matinée: Facebook et gracematinee.com.