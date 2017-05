Un tout nouveau centre culturel sera construit à Mirabel

Les résidents du secteur de Saint-Benoît seront heureux d’apprendre qu’un tout nouveau centre culturel sera construit en lieu et place de l’ancien presbytère situé tout à côté de l’église, rue Chénier.



En effet, des travaux de l’ordre de quelque 2 330 000 $ seront consentis à ce projet « qui viendra répondre aux besoins de la population du secteur de Saint-Benoît qui, jusqu’à maintenant, avait accès au centre culturel René-Laurin » indique le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard. « Il faut bien avouer qu’avec les années, explique M. Bouchard, le bâtiment de la rue Sainte-Madeleine ne convenait plus vraiment à une population toujours grandissante ».

Le tout nouveau bâtiment de quelque 690 mètres carrés (7 400 pieds carrés) disposera d’une grande salle communautaire pouvant accueillir 250 personnes et offrant la possibilité d’être divisée en deux pour une plus grande souplesse d’utilisation. Un local permanent sera également réservé aux activités du Club de l’âge d’or et offrira un accès direct à la grande salle communautaire. Ajoutons à cela un local de cuisine pouvant servir aux traiteurs lors d’activités, un bureau pour l’appariteur, un local d’entretien ménager en plus des constituantes de base habituelles qu’on retrouve dans ce type de bâtiment.



Finalement, un lien avec l’église existante sera aménagé et un grand hall viendra compléter l’ensemble. Selon l’échéancier prévu, les travaux de construction devraient être amorcés en juin prochain pour se terminer en janvier 2018.

-