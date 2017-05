L'ensemble choral Saint-Eustache & l'Opmem séduisent le public!

Plus de 400 personnes ont assisté samedi et dimanche derniers aux concerts de l'Ensemble choral Saint-Eustache avec l'Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal (OPMEM) et son choeur.



Sous la direction du chef de l'OPMEM, maestro Philippe Ménard, quelques 80 choristes ainsi que les solistes Sophie De Cruz, soprano, et Geoffroy Salvas, baryton, ont chanté Un requiem allemand de Johannes Brahms.



Le public, conquis par la beauté et la puissance de l'oeuvre de Brahms, a réservé des ovations debout aux deux concerts présentés samedi à l'Église Saint-Eustache à Saint-Eustache, puis dimanche à l'Église Saint-Édouard à Montréal.



Le programme comprenait également, en première partie, un extrait de Symphonie espagnole d'Edouard Lalo mettant en vedette Béatrice Dénommée-Parent, une jeune violoniste de 16 ans qui a ébloui le public par sa prestation.