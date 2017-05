La comédienne Dominique Laniel lance un appel aux jeunes

Nouvellement à Terrebonne, la comédienne Dominique Laniel, souhaite offrir aux adolescents de la région de vivre une expérience de tournage dans le cadre d'une formation en cinéma.

«Depuis déjà quelques années j'ai la chance d'enseigner aux jeunes via différentes écoles de formation, j'ai finalement décidé d'ouvrir ma propre école et de gérer moi même mes projets. J'adore enseigner aux jeunes, ils ont une énergie et une passion qui me fait retomber en amour constamment avec mon métier de comédienne.» souligne celle que le public à pu découvrir dans les séries jeunesse MED et Subito Texto.

​

Tu as envie de faire partie de l'aventure?

Aucune expérience requise, suite à une audition tu seras classé selon ton niveau. Tu auras la chance de découvrir le métier de comédien et d'en connaitre davantage sur le milieu.«"Il me fera plaisir d'encadrer les jeunes et de les aider à réaliser leurs rêves» poursuite Dominique Laniel.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter son site web