Un tout nouveau Centre Culturel a été inauguré à Mirabel

La Ville de Mirabel procédait, hier, à l’inauguration d’un tout nouveau centre culturel, dans le secteur du Domaine-Vert Nord, à l’occasion d’une Journée portes ouvertes organisée dans le but de permettre aux citoyens mirabellois de visiter à leur guise les nouvelles installations mises à leur disposition.



Parmi les dignitaires, on comptait des membres du conseil municipal, dont le maire Jean Bouchard, des représentants de Bell Helicopter Textron et d’Hydro-Québec, qui ont largement contribué à la réalisation de ce projet communautaire, les entrepreneurs, architectes et ingénieurs mandatés ainsi que des représentants de la Ville. De l’animation et des amuseurs agrémentaient la visite des lieux, au plus grand plaisir des citoyens présents.

« C’est dans le but de desservir adéquatement la population en pleine croissance du secteur du Domaine-Vert Nord que nous avons choisi d’y aménager un centre culturel offrant de grandes surfaces d’utilisation et un point de service de la bibliothèque », indique le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard. Le maire en a aussi profité pour remercier sincèrement Bell Helicopter Textron et Hydro-Québec d’avoir permis, grâce à leur précieuse collaboration, la réalisation de ce projet « dont nous sommes tous très fiers ».



En plus de donner accès à un point de service de la bibliothèque, le bâtiment est en effet équipé de la salle Bell-Helicopter-Textron, une grande salle multifonction de 340 mètres carrés divisible en deux proposant une scène, une cuisine de service, deux espaces bar et vestiaire ainsi que des rangements. Quatre locaux polyvalents y sont aussi aménagés pour répondre aux besoins des organismes du secteur. Des cours et des ateliers pourront aussi y être donnés.



De plus, la salle des patineurs Hydro-Québec, espace intégré accessible seulement de l’extérieur, fait office de chalet de parc auquel viendront s’ajouter d’autres installations comportant des jeux d’eau, des modules de jeux et une patinoire. À noter que le projet bénéficie d’une subvention de quelque 195 000 $ versée par la société d’État, dans le cadre de son Programme de mise en valeur intégrée. Précisons que le projet, évalué à quelque quatre millions de dollars, est payé comptant et réalisé selon le mode de conception-construction clé en main, soit un mode auquel la Ville a recours pour la deuxième fois seulement.



Particularité de ce magnifique bâtiment, un immense hall d’entrée et un corridor central de 275 mètres carrés, apportant une grande luminosité à l’intérieur et donnant accès à l’avant et à l’arrière de l’édifice, qui permettront la tenue d’événements ou d’expositions.



Mentionnons que l’édifice a été conçu dans une perspective de développement durable tant du point de vue du choix de matériaux écoénergétiques que dans un souci d’économie d’eau. L’entrée principale sera même dotée d’un toit de verdure.