Lancement des appels de dossiers pour les artistes en arts visuels

Les artistes en arts visuels peuvent dès aujourd’hui soumettre leur candidature pour les expositions 2018 (Artiste en vedette à la bibliothèque Paul-Mercier) et les acquisitions 2017 de la Collection permanente d’œuvres d’art et des métiers d’art de la Ville de Blainville. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire d’inscription en ligne d’ici au 17 juillet, à 17 h. Aucun dossier papier et aucun retardataire ne seront acceptés.

Artiste en vedette (à la bibliothèque Paul-Mercier)

Des expositions solos ont lieu à l’année dans la salle multifonctionnelle de la bibliothèque. Elles permettent aux artistes blainvillois de faire découvrir leur travail. Seules les œuvres bidimensionnelles (photographie, gravure, peinture, etc.) peuvent être présentées. Le premier dimanche de l’exposition, une rencontre Art-Thé favorise les échanges entre l’artiste et les visiteurs.

Acquisitions 2017 de la Collection permanente

La Ville de Blainville acquiert chaque année des œuvres pour enrichir sa Collection permanente d’œuvres d’art et des métiers d’art. Les artistes peuvent soumettre une seule œuvre en arts visuels (peinture, photographie, techniques mixtes, sculpture, gravure, art graphique, œuvre de métiers d’art connexe) par année, et ce, pour un prix de vente maximal de 1000 $. La création soumise doit être originale (aucune reproduction acceptée).

Renseignements (données techniques sur les salles, gardiennage d’exposition, etc.) et inscriptions : blainville.ca (Culture, sports et loisirs > Culture > Appels de dossiers)