Fête Nationale 2017 à Bois-des-Filion : une belle soirée retrouvailles avec Les Colocs

La Fête nationale à Bois-des-Filion prendra des airs de nostalgie le 24 juin prochain alors que la Ville accueillera le spectacle des Colocs, les soirées retrouvailles de Mike Sawatzky à la Place du Millénaire (angle 335 et Adolphe-Chapleau).



« J’invite les Filionoises et les Filionois à venir fêter leur joie d’être Québécoises et Québécois, à festoyer dans le plaisir, la fierté et le civisme. Un grand merci à toutes les personnes qui mettent la main à la pâte afin d’organiser notre Fête nationale chaque année. Cette journée ne serait pas la même sans l’aide nos précieux bénévoles, sans le travail de nos employés, et sans l’appui financier de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, qui depuis plusieurs années maintenant, est un partenaire majeur dans l’organisation de ce grand spectacle », a mentionné le maire de Bois-des-Filion, M. Paul Larocque.



C’est sous le thème « Le Québec, emblème de notre fierté » que ce déroulera cette Fête nationale 2017 qui débutera dès 12 h par une fête pour enfants à la Place du Millénaire (maquillage, structures gonflables, tam-tam, etc.), ainsi qu’un beach party gratuit à la piscine municipale dès 13 h. Le traditionnel souper hot-dogs aura lieu à 18 h, une gracieuseté du Marché IGA Famille Girard et de R-100 Sport qui s’impliquent année après année dans l’organisation de cette journée.



Retrouvailles avec Les Colocs Au grand plaisir du public, le guitariste Mike Sawatzky a instauré des soirées retrouvailles l’été dernier, afin de célébrer l’œuvre musicale d’André Fortin et des Colocs. Les Colocs s’amèneront donc sur la scène Desjardins à 20 h 30 afin d’interpréter les plus grands succès du groupe pour une soirée teintée de nostalgie pour les plus vieux, et de découverte pour les plus jeunes.



En première partie à 19 h 15, l’artiste Perle, citoyenne de Bois-des-Filion et chanteuse accomplie, reprendra plusieurs grandes pièces musicales québécoises avec sa puissante voix et son charisme indéniable. La soirée se conclura à 22 h, selon la tradition, avec un feu d’artifice avec musique thématique. Pour toute la programmation détaillée : www.ville.bois-des-filion.qc.ca.