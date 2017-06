Saint-Eustache, fière hôtesse de la Fête nationale régionale!

La Corporation des fêtes de Saint-Eustache et la Ville de Saint-Eustache convient les gens de la région des Laurentides à venir célébrer la Fête nationale régionale sous le thème de la fierté! « Québec, emblème de notre fierté », slogan de l’édition 2017, sera représenté à Saint-Eustache les 23, 24 et 25 juin, par des artistes et artisans au talent indéniable. De quoi nous rendre fiers!



Le 23 juin, rendez-vous dans les Jardins du manoir Globensky (235, rue Saint-Eustache à Saint-Eustache) pour entendre POP Magnéto, Rock Patente, Kevin Parent, le DJ Remgod et plusieurs autres. Il y en aura assurément pour tous les goûts! Sans oublier le traditionnel feu d’artifice L’Éveil /La Concorde qui illuminera le ciel, comme à son accoutumée, le 23 juin au soir.

Le 24 juin sera le retour d’un classique : la journée familiale Métro Plus Saint-Eustache/ Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Au menu, des activités en tout genre pour petits et grands! Des heures de plaisir attendent les familles de la région. En spectacle, Fil en ré, Réveillons!, La Bottine Souriante, etc. Un beau clin d’œil à la musique traditionnelle qui représente notre unicité au Québec. Les finissants de l’École nationale de l’humour fouleront une fois de plus les planches du Centre d’art La petite église cette année.



La fête se poursuit le 25 juin, au grand plaisir de tous! En vedette, Paul Piché, libre penseur et rassembleur ainsi qu’Anthony Martino en première partie.



Évidemment, s’ajoutent à cette programmation des artistes locaux de grands talents qui se produiront sur la scène Desjardins, ainsi que des incontournables tels que le Village des artisans, dégustation de galettes de sarrasin, expositions, amuseurs publics, théâtre et beaucoup plus. Raymond Tessier, président de la Corporation des fêtes de Saint-Eustache, dit souhaiter une participation active du public à Saint-Eustache. « Les festivités des 23, 24 et 25 juin sont un moment magique où tous sont invités à se réunir pour célébrer ce qui nous unit, ce qui nous rassemble et ce qui nous rend fiers! » a-t-il mentionné.



Pour en savoir davantage sur la Fête nationale régionale à Saint-Eustache, ses spectacles, animations, journée familiale, feu d’artifice et plus encore, consultez le site Internet officiel fetenationale.quebec ainsi que le cahier de programmation qui paraîtra le 14 juin prochain dans le journal La Concorde, produit par le groupe JCL.



Programmation complète : saint-eustache.ca/fetenationale

Facebook : www.facebook.com/Lapetiteeglise (pour demeurer informés en temps réel durant la fête)