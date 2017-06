Spectacle du Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada au Parc Équestre de Blainville

Afin de souligner sa 2e année, la Société équestre de Blainville vous invite à assister au retour du Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada, le 6 juillet prochain à 19 h au Parc équestre de Blainville, dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, et ce, en présence des invités d’honneur Messieurs Ramez Ayoub, député fédéral de Thérèse-De Blainville, et Richard Perreault, maire de la Ville de Blainville.



À cet effet, venez assister au spectacle de la célèbre troupe de 32 cavaliers et de leurs montures à Blainville.



Chaque année, le Carrousel présente son spectacle dans les collectivités du pays, exécutant une série de figures et de manœuvres équestres chorégraphiées au son de la musique. Ces spectacles donnent au public un aperçu du patrimoine et des traditions de la GRC et permettent d’amasser des fonds au profit d’organisations caritatives locales un peu partout au Canada.



Cet événement est organisé par la Société Équestre de Blainville. Pour plus d’informations, visitez le www.societeequestre.com. L’admission au spectacle sera gratuite. Cependant, le stationnement près du manège du parc équestre sera payant, au coût de 10 $ au profit de la Société Équestre de Blainville, qui est chargée de la gestion des compétitions équestres à Blainville. De plus, de nombreux stationnements gratuits seront disponibles à proximité du parc équestre. Afin de financer un événement d’une telle envergure, il se tiendra un Cocktail VIP champêtre au Jockey Club du Parc équestre, et ce, à compter de 17 h. Les billets sont en vente au coût de 75 $ et incluront un repas ainsi que des places réservées au Jockey Club. Un programme de partenariat est disponible en pièce jointe.



«Nous sommes très heureux d’accueillir le carrousel de la GRC, qui fait son seul arrêt dans la grande région de Montréal, à Blainville. C’est une occasion à ne pas manquer pour toute la famille afin de découvrir le merveilleux monde des chevaux.» – Roberto Rego, Vice-président de la Société Équestre de Blainville



«Je suis heureux et honoré d’accueillir le carrousel de la GRC dans la ville de Blainville et de pouvoir contribuer à un événement d’une telle envergure.» – Richard Perreault, Maire de la Ville de Blainville

«C’est un honneur pour moi que d’assister à la venue du carrousel de la GRC qui s’arrêtera à Blainville lors de sa tournée pancanadienne pour souligner le 150e anniversaire du Canada. C’est un spectacle qui enchantera toute la famille et qui nous fera découvrir le patrimoine et les traditions de la GRC.» – Ramez Ayoub, député fédéral de Thérèse-De Blainville

Messieurs Richard Perrault, maire de Blainville, Roberto Rego, vice-président de la Société Équestre de Blainville, et Ramez Ayoub, député fédéral du comté de Thérèse-De-Blainville.