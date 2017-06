Des spectacles pour tous les goûts tout l’été à Sainte-Anne-des-Plaines!

Le Service des arts et de la culture de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines convie citoyens et visiteurs à différents spectacles en plein air durant tout l’été, pour le plaisir des grands comme des petits, et ce, tout à fait gratuitement.



Les vendredis musicaux – 19 h 30

Pour poursuivre la tradition des soirées musicales du vendredi, six groupes ou artistes viendront faire bouger les gens au parc Neuville.

7 juillet : Andie Duquette, participante à La Voix 1, chanteuse rock populaire;

14 juillet : Les Croches, formation rétro-acoustique-déjanté chantant les succès français et québécois;

21 juillet : La Grand-Messe, hommage aux Cowboys Fringants;

28 juillet : Paul Deslauriers Band, trio blues rock québécois;

4 août : Lipstick Rodéo, bon vieux country américain et Southern Rock;

11 août : Traversion, hommage à Offenbach.



NOUVEAUTÉS

Spectacles pour enfants – 10 h

Cet été, deux spectacles seront dédiés aux enfants :

16 juillet : Les Fabulateurs (théâtre et conte) au parc des Familles

13 août : Gabzy perd la boule (jonglerie et équilibre avec la participation du public) au parc Neuville



Spectacles à la Grange Chaumont – 20 h

Deux autres spectacles plus intimes auront lieu au site patrimonial de la Grange Chaumont :

29 juin : Rollin’Countries, mélange de country, blues et rockabilly.

3 août : Annie Gaudreau-Roy en duo, jeune chanteuse jazz de Sainte-Anne-des-Plaines et participante à La Voix 5.



Cinéma - à la noirceur

Deux films seront également présentés en plein air :

8 juillet : Ballerina

18 août : Les Schtroumpfs 3



Dans tous les cas, les gens n’ont qu’à apporter leur chaise et grignotines et profiter de ces moments magiques offerts par des artistes de qualité qui n’ont qu’une envie, faire passer un bon moment à leurs spectateurs.



En cas de pluie, la majorité des spectacles auront lieu au Centre Jean-Guy-Cardinal; l’information précise sera affichée sur le site internet et la page Facebook de la ville.



À noter que les animaux, bicyclettes, contenants de verre et boissons alcoolisées ne sont pas permis sur le site.