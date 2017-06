Club des aventuriers du livre : c’est parti pour la 23e édition

Le 8 juin, l’Association des bibliothèques publiques de Laval, Laurentides, Lanaudière a procédé, à la bibliothèque Paul-Mercier, au lancement régional de la 23e édition du Club des aventuriers du livre, qui se déroulera cet été sur le thème « Entre dans l’histoire ».

Dès le 19 juin, les jeunes Blainvillois de 7 à 14 ans pourront s’inscrire gratuitement à ce club de lecture, destiné à leur faire découvrir des livres passionnants, à diversifier leurs habitudes de lecture et à les faire participer à la vie de leur bibliothèque publique. Pour ce faire, il suffit de se rendre à la bibliothèque PaulMercier (1003, rue de la Mairie), à la succursale de la Renaissance (370, boulevard d’Annecy) ou à la succursale de Fontainebleau (75, boulevard des Châteaux, local 103). Les participants recevront une trousse et un cadeau de bienvenue. Lors de leur inscription, les jeunes de 11 à 14 ans auront la possibilité de devenir aides-animateurs.

« J’encourage les familles de Blainville et de toute la région à inscrire leurs enfants au Club des aventuriers du livre. Grâce à ce club, les jeunes découvriront de belles aventures pendant la saison estivale, ce qui contribuera, j’en suis persuadée, à leur transmettre le goût de la lecture et à poursuivre cette passion à l’école comme à la maison », a déclaré Marie-Claude Collin, présidente de la Commission de la culture et conseillère du district du Blainvillier.

Horaire des animations

Du 26 juin au 10 août, sept animations palpitantes seront proposées aux participants du Club des aventuriers du livre :

• les lundis, à 14 h et à 19 h



En reprise :

• les mardis, à 14 h et à 19 h

• les mercredis, à 10 h 30

• les jeudis, à 10 h 30

Les inscriptions aux animations seront obligatoires chaque semaine sur le portail biblio.blainville.ca.



Pique-nique des aventuriers du livre

Pour célébrer la fin de la saison du Club des aventuriers du livre, les jeunes et leur famille seront invités à un pique-nique le 16 août, à 17 h, sous le chapiteau aménagé près de la bibliothèque Paul-Mercier. Ils pourront s’inscrire à cette activité dès le 19 juin (sur le portail de la bibliothèque).



Sur la photo:

Isabelle Moreau (responsable du Club des aventuriers du livre et chef adjointe à la division Bibliothèque de la Ville de Repentigny), Marie-Claude Collin (présidente de la Commission de la culture à la Ville de Blainville) et Nicole Grimard (présidente de l’Association des bibliothèques publiques de Laval, Laurentides, Lanaudière et bibliothécaire en chef à la Ville de Saint-Eustache).