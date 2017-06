« Ma Première Place du Village »: William Monette en spectacle

Le mardi 20 juin, à 19 h 30, le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse présente William Monette, lors de la première édition de « Ma Première Place du Village », qui s’inscrit dans la série de spectacles La Place du Village en spectacle. Il s’agit d’une occasion parfaite pour découvrir des musiciens de la relève régionale. Tous les spectacles de cette série ont lieu à la Place du Village située au 6, rue de l’Église, au cœur du centre-ville de Sainte-Thérèse. Apportez votre chaise!

William Monette a joué dans le film Frisson des Collines à l’âge de 11 ans et dans Les Pee-Wee 3D à l’âge 13 ans. Vous le reconnaîtrez peut-être aussi grâce à sa participation à la saison 3 de l’émission La Voix. Alors âgé de 16 ans, il interprète une version Blues de la chanson La dame en bleu devant des juges impressionnés par son talent. Trois ans et une centaine de spectacles plus tard, William vous offre, accompagné de ses musiciens, une prestation unique de R&B, Pop et Blues. Voilà un auteur, compositeur et interprète qui continue de se faire connaître de plus en plus à travers le Québec.

Animation sur la Place du Village, les mardis de spectacle, dès 18 h 30

Chaque semaine, une activité différente attend les enfants. Le 20 juin, venez vivre une aventure avec Jérémie et son lion dans un autobus-théâtre de la compagnie Théâtre Tortue Berlue. Une expérience palpitante qui transformera Jérémie à tout jamais. Activité destinée aux enfants de 4 à 8 ans.

Ma tente à lire et ses animateurs seront de retour tous les mardis pour faire découvrir de magnifiques livres aux petits et aux grands. Une sortie en famille incontournable!



Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service des arts et de la culture au 450 434‑1440, poste 2301, et consultez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse ou visitez le www.sainte-therese.ca le jour même.