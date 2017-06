Le 23 juin au parc Lorraine, on célèbrera le Québec

La population est conviée à notre grande fête nationale, qui aura lieu le 23 juin au parc Lorraine dès 16 h. Dans une ambiance festive, en famille ou entre amis, vous êtes invités à passer une soirée mémorable en célébrant notre identité québécoise.



Dès 16 h, les enfants profiteront des activités de « Ma p’tite Saint-Jean » : jeux gonflables, maquillage et animation. Profitez de ce temps en famille pour souper en plein air puisqu’il y aura des hot-dogs à vendre sur place au profit du Club Optimiste L’Orée-Des-Bois. Les citoyens sont ensuite conviés à assister au spectacle de magie familial de Mysteric à 18 h. À compter de 19 h, trois spectacles musicaux se suivront. Robert Olivier Fragasso, Lorrain qui a participé à La Voix Junior 2016, lancera le bal, suivi par Catherine et ses hommes, puis par le groupe Accent bleu, numéro principal de l’événement. Les visiteurs auront droit à un hommage à la chanson québécoise qui donnera assurément envie de danser et de festoyer. En fin de soirée, le traditionnel spectacle pyromusical terminera l’événement en beauté.



Les citoyens sont invités à opter pour le transport actif ou collectif. En cas de pluie ou si le temps est incertain, consultez la page Facebook (facebook.com/VilleLorraine) de la Ville de Lorraine le jour même. Nous rappelons que seuls les chiens en laisse sont autorisés et qu’il est interdit d’apporter de l’alcool.



Merci au Club Jeunesse Les Alérions de Lorraine, au Club L’Orée-Des-Bois ainsi qu’aux organismes Les Matins Mères et Monde et Un chat dans ma cour, qui participeront à l’événement. Soulignons également la collaboration de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et du Service de sécurité incendie Bois-des-Filion/Lorraine.



Bonnes célébrations !