Paul Piché et ses invités à Mirabel en fête

La Ville de Mirabel accueillera Paul Piché et son spectacle « 40 printemps » pour la 27e édition de Mirabel en fête qui aura lieu le vendredi 4 août prochain, au complexe Jean-Laurin, secteur de Saint-Augustin. L’artiste fera alors un survol de ses 40 ans de carrière en compagnie des artistes suivants : 2 Frères, Laurence Jalbert et Patrice Michaud.



Arthur L’aventurier

Arthur L’aventurier sera également de cette 27e édition. Le jeune public sera en effet convié à son tout récent spectacle intitulé « Arthur L’aventurier au Costa Rica » qu’il présentera, à compter de 17 h 30, au centre culturel du complexe Jean-Laurin.



De nombreuses activités au programme

Comme par les années passées, d’autres activités composent la programmation de cette 27e édition. C’est ainsi que dès 15 h, le grand public aura accès au site officiel. Il pourra alors fréquenter l’aire de jeux pour enfants, se laisser divertir par des amuseurs publics, un échassier et des clowns et se faire transformer par des maquilleuses qui s’exécuteront au plus grand plaisir des tout-petits.

Le public sera aussi convié à une épluchette de blé d’Inde et invité à admirer un feu d’artifice lancé tout de suite après la prestation de Paul Piché.



Nourriture et rafraîchissements seront disponibles sur le site à prix populaire. À noter que les appareils photo et les caméras sont interdits durant le spectacle de Paul Piché de même que les bouteilles de verre, les boissons alcoolisées et les animaux ne seront pas autorisés sur le site