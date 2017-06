Saint-Colomban : une fête nationale qui va rocker!

Saint-Colomban se prépare pour une fête nationale qui « déménage » le samedi 24 juin prochain alors que le parc Phelan accueillera le duo Breen Lebœuf et Martin Deschamps.



Le noyau villageois s’animera à compter de 13h avec la traditionnelle volée de cloches lançant le début des festivités. Maquillages pour enfants, jeux gonflables, création d’une fresque, contes et mini-putt sont au menu de l’après-midi.



En tournée à travers le Québec, le duo rock Rouge Pompier réchauffera la scène Phelan à compter de 19 h 30. À 21 h, le duo Breen Lebœuf et Martin Deschamps prendra le relais pour chanter leurs plus grands succès et faire revivre le temps d’une soirée le mythique groupe québécois Offenbach.



Les festivités se clôtureront par un feu d’artifices, à 22 h 30, qui en mettra plein la vue aux Colombanois et aux visiteurs des environs.



« L’invitation est lancée : on vous attend nombreux au parc Phelan pour célébrer ce Québec que nous aimons tant! Encore une fois, l’équipe du Service des loisirs s’est dépassée pour offrir une programmation familiale, festive et variée qui plaira tant aux enfants et à leurs parents qu’aux grands-parents. Les grands événements de SaintColomban sont toujours une belle occasion de se retrouver entre voisins, entre amis et entre citoyens de notre belle Ville pour faire la fête en communauté. Ne boudons pas notre plaisir, ce samedi on fête le Québec ensemble à Saint-Colomban! » a déclaré le maire Jean Dumais.



Circulation et stationnement

Afin d’assurer l’accessibilité au site pour les services d’urgence, la sécurité des déplacements et la fluidité de la circulation pendant et après les festivités, la Ville de Saint-Colomban, de concert avec le Service de sécurité incendie de Saint-Colomban et le Service de police de Mirabel, a mis en place un nouveau plan de circulation et de stationnement pour la fête nationale. Ainsi, le stationnement sera uniquement permis sur un côté de la voie publique sur les rues de l’Église, Phelan, des Hautbois, de l’Accueil et de la Loire, ainsi que la côte Saint-Paul. Les citoyens sont invités à respecter l’affichage temporaire et à covoiturer si possible.



Pour consulter la programmation complète, le plan de circulation et les indications en cas de pluie, visitez st-colomban.qc.ca.