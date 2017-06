Blainville en chansons 2017 : une finale enlevante

C’est sous un tonnerre d’applaudissements que les quatre gagnantes du concours Blainville en chansons ont été couronnées, dimanche dernier, au Théâtre Lionel-Groulx.

Premier prix : Cassandra Gauthier S’accompagnant à la guitare, elle a interprété sa composition À contre-courant avec assurance.

Deuxième prix : Laurie-Anne Proulx Sa composition Passagers, inspirée par la fin de son secondaire, lui a aussi fait remporter le prix de la Société nationale des Québécoises et des Québécois, région des Laurentides.

Troisième prix : Gabrielle Durocher Elle a interprété la chanson Mappemonde des sœurs Boulay, accompagnée seulement du guitariste (numéro intimiste). Elle fera une prestation lors de la fête nationale au parc Maurice-Tessier.

Prix Coup de cœur blainvillois : Éliane Vaillancourt Elle fera une prestation durant la soirée des bénévoles (en première partie du spectacle) le 20 juin.

La sélection des gagnantes a été une tâche difficile pour le jury. Celui-ci était composé de membres d’exception, soit France D’Amour, Debbie Lynch-White, Luc Tellier, Emanuel Simard et Jocelyn Legault.

Devant une foule de 500 spectateurs, les dix finalistes de Blainville en chansons ont livré une belle performance en compagnie du rocker Simon Morin (passage remarqué aux émissions Star Académie et La Voix). Elles ont travaillé pendant trois mois pour préparer le spectacle, avec l’aide d’Andréanne A. Malette (auteure-compositrice-interprète et ex-académicienne), de Joannie Roussel (participante à La Voix et au Festival international de la chanson de Granby) ainsi que du groupe 2Frères. La finale a été animée par Maxime Charbonneau, bien connu au Québec (La Voix, spectacle de la Saint-Jean, En mode Salvail, etc.).

« Depuis 11 ans, j’ai vu des jeunes se dépasser et prendre conscience de leur force intérieure. Certains y ont pris une bonne dose de confiance qui s’est transposée dans toutes les sphères de leur vie. Pour d’autres, le fait de chanter est une façon d’extérioriser des émotions vécues. Blainville en chansons offre un contexte unique pour vivre ses passions et ses émotions. C’est une occasion pour les jeunes de fouler les planches du Théâtre Lionel-Groulx et de faire la démonstration de leur talent, en plus de bénéficier des conseils d’artistes accomplis », a mentionné Marie-Claude Collin, présidente de la Commission de la culture et conseillère du district du Blainvillier.

L’édition 2017 du concours a été présentée avec l’appui de la Fondation Odyscène et la collaboration du Festival international de la chanson de Granby ainsi que du Centre musical de Blainville.

Le public aura la chance de réentendre les lauréates à l’occasion de Blainville en fête le 19 août prochain.

Sur la photo

Marie-Claude Collin (présidente de la Commission de la culture et conseillère du district du Blainvillier), Éliane Vaillancourt (prix Coup de cœur blainvillois), Laurie-Anne Proulx (deuxième prix), Gabrielle Durocher (troisième prix), Cassandra Gauthier (premier prix), Liza Poulin (vice-présidente de la Commission de la culture et conseillère du district de Fontainebleau) et Normand Dupont (conseiller du district Notre-Dame-de-l’Assomption).