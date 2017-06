Fête nationale : Breen Lebœuf et Martin Deschamps ont déjoué la météo et attiré les foules

Malgré les caprices de Dame nature qui a fait des siennes avec plusieurs averses au courant des festivités de la fête nationale le 24 juin dernier à Saint-Colomban, les foules ont afflué en soirée pour le grand spectacle des rockeurs Breen Lebœuf et Martin Deschamps. Près de 4 500 spectateurs ont franchi l’entrée du site, un immense succès considérant la météo imprévisible.



Tout au long de la journée, jeux gonflables, maquillages, contes et jeux d’adresse ont fait le bonheur des tout-petits. Le décapant duo Rouge Pompier s’est amené sur scène en début de soirée au plus grand plaisir de leur jeune public d’inconditionnels. Leur rock délirant et plein d’humour a fait danser et chanter à tue-tête la foule de plus en plus nombreuse.



Après les salutations du maire Jean Dumais et les discours patriotiques du député fédéral de Mirabel Simon Marcil et du député provincial d’Argenteuil Yves St-Denis, Breen Lebœuf et Martin Deschamps ont attaqué la scène avec leurs plus grands succès alors qu’une foule dense de tous âges s’était emparée du parc Phelan. Le duo a ensuite entonné les plus célèbres chansons du groupe Offenbach : Mes blues passent pu dans porte, Faut que j’me pousse, Seulement qu’une aventure, Câline de blues, L’hymne à l’amour, Deux autres bières et bien d’autres.



Après les spectacles, les familles ont réinvesti le site en grand nombre pour les feux d’artifice de clôture qui se sont avérés magnifiques et grandioses comme toujours.



« Quelle superbe fête nationale nous avons eue! Incroyable! Deux groupes du tonnerre, dont deux des monuments de la scène musicale québécoise rassemblés ici, à SaintColomban, a déclaré le maire Jean Dumais. J’ai découvert avec plaisir le groupe Rouge Pompier et j’ai été conquis par la grande générosité de Breen Lebœuf et Martin Deschamps qui, on peut le dire, nous ont donné tout un show! Félicitations à tout le comité organisateur qui a mené cet événement de main de maître. Nous avons une tradition à Saint-Colomban d’en mettre plein la vue lors de la Saint-Jean et cette année ne fait assurément pas exception : encore une fois, la barre sera haute pour l’an prochain! »



Circulation

Les nouvelles mesures de gestion du stationnement et de la circulation lors de la fête nationale implantées cette année ont porté leurs fruits. En effet, la circulation est demeurée fluide sur l’ensemble du territoire tout au long des festivités, y compris lors du départ massif des visiteurs au terme des feux d’artifice. Le Service de sécurité incendie de Saint-Colomban remercie le public de sa grande collaboration et tient à saluer l’excellent travail du Service de police de Mirabel dans la gestion de la circulation.