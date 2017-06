Fanny Bloom sur la scène thérésienne

Le mardi 4 juillet, à 19 h 30, le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse présente le spectacle de Fanny Bloom dans le cadre de la série Place du Village en spectacle. Tous les spectacles de cette série ont lieu à la Place du Village située au 6, rue de l’Église, au cœur du centre-ville de Sainte-Thérèse. Apportez votre chaise!

Née à Montréal, Fanny Bloom a grandi en Montérégie et découvre très jeune le piano. Dix ans de conservatoire classique feront d’elle une mélodiste chevronnée et donneront à son talent brut une structure permettant son plein épanouissement.

Récipiendaire du Félix de l’album alternatif de l’année au gala de l’ADISQ 2012, pour son album Apprentie guerrière, c’est ensuite qu’elle accompagne Ariane Moffatt et Cœur de pirate dans leur tournée respective, se produisant ainsi dans plusieurs salles du Québec.

Son deuxième album, Pan, marque un tournant plus léger sans négliger la substance propre à ses textes. Il redonne toute l’importance au piano qui occupe une place prépondérante mêlée d’arrangements sonores pop et exotiques.

Animation sur la Place du Village, les mardis de spectacle, dès 18 h 30

Chaque semaine, une activité différente attend les enfants. Le 4 juillet, les enfants sont conviés à un atelier musical « La ronde des animaux » avec Maria Cannelloni et ses animaux musiciens lors duquel ils pourront même immortaliser le moment grâce au joyeux photomaton « Amuse tes yeux ».

Rappelons que Ma tente à lire et ses animateurs sont sur place tous les mardis pour faire découvrir de magnifiques livres aux petits et aux grands. Une sortie en famille incontournable!

Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service des arts et de la culture au 450 434‑1440, poste 2301, et consultez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse ou visitez le www.sainte-therese.ca le jour même.