Lancement des Jeudis Show le 6 juillet : spectacle de Debbie Lynch-White

Forts de leur très grande popularité, les Jeudis Show seront de retour à Blainville cet été et débuteront en force avec un spectacle gratuit de Debbie Lynch-White, présenté sous le chapiteau (beau temps, mauvais temps) :



Date : jeudi 6 juillet

Heure : 19 h 30

Lieu : parc des Hirondelles (41, rue Paul-Mainguy)



Bien connue comme comédienne, notamment pour son rôle de Nancy Prévost dans le téléroman Unité 9, Debbie Lynch-White se démarque aussi par ses talents de chanteuse. Elle a d’ailleurs été choisie pour incarner Mary Travers dans le film La Bolduc, dont la sortie est prévue au début 2018.

Le 6 juillet, elle sera à Blainville afin d’interpréter plusieurs grands succès de la chanson francophones et anglophones, pour le plaisir des mélomanes.



À propos des Jeudis Show

Les Jeudis Show sont une série de spectacles musicaux de styles variés (pop, folk, rock, etc.) offerts gratuitement dans les parcs de Blainville. Présentés sous le chapiteau, ils se tiennent beau temps, mauvais temps. Outre Debbie LynchWhite, les artistes à l’honneur cet été sont : Hugo Lapointe (13 juillet au parc Dubreuil), Émile Bilodeau (20 juillet au parc des Hirondelles), Raphaël Torr (27 juillet au Parc équestre), Stéphanie Bédard (3 août au parc Marc-AurèleFortin), Samuele (10 août au parc de Fontainebleau) et Martin Deschamps (17 août au Parc équestre).



Pour découvrir la programmation culturelle estivale complète à Blainville, il suffit de visiter le site Web blainville.ca.