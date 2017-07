Riot and the Blues Devils à Sainte-Thérèse

Le mardi 11 juillet, à 19 h 30, le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse présente le spectacle de Riot and the Blues Devils dans le cadre de la série Place du Village en spectacle. Tous les spectacles de cette série ont lieu à la Place du Village située au 6, rue de l’Église, au cœur du centre-ville de Sainte-Thérèse. Apportez votre chaise!

Riot and the Blues Devils est un trio de musiciens expérimentés : Riot à la voix et à la guitare, Mike à la basse et Mark DiClaudio à la batterie. Formé en 2001, le groupe a enregistré trois albums : éponyme, Tough Times, No one to blame but me et Turn it up...Live!

Riot and the Blues Devils donne un spectacle des plus énergiques qui comprend des pièces originales ainsi que des reprises personnalisées des grands du blues. Du blues avec une attitude rockabilly… C’est leur mélange spécial de Blues-a-Billy!

Animation sur la Place du Village, les mardis de spectacle, dès 18 h 30

Chaque semaine, une activité différente attend les enfants. Le 11 juillet, demandez à Dixi Twist des sculptures de ballon de toutes sortes et ramenez avec vous un souvenir unique.

Rappelons que Ma tente à lire et ses animateurs sont sur place tous les mardis pour faire découvrir de magnifiques livres aux petits et aux grands. Une sortie en famille incontournable!

Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service des arts et de la culture au 450 434‑1440, poste 2301, et consultez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse ou visitez le www.sainte-therese.ca le jour même.