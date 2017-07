Jojo et les sixtease en spectacle à Sainte-Thérèse

Le mardi 18 juillet, à 19 h 30, le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse présente le spectacle rétro de Jojo et les sixtease dans le cadre de la série Place du Village en spectacle. Tous les spectacles de cette série ont lieu à la Place du Village située au 6, rue de l’Église, au cœur du centre-ville de Sainte-Thérèse. Apportez votre chaise!

Nostalgiques, amateurs de vintage et fans des années yéyés, réjouissez-vous ; Jojo et ses Sixtease vous invitent à faire un saut dans le passé en redécouvrant l’univers musical fascinant des années 60. De France Gall, à Nino Ferrer, en passant par Françoise Hardy, les huit musiciens réinventent les classiques 60’s dans une ambiance loufoque et colorée digne des cabarets de l’époque.

Faites confiance à Jojo et à ses Sixtease pour vous décoiffer, vous secouer, vous faire vibrer, vous ne serez pas déçu!

Animation sur la Place du Village, les mardis de spectacle, dès 18 h 30

Chaque semaine, une activité différente attend les enfants. Le 18 juillet, Éducazoo arrive à Sainte-Thérèse pour faire découvrir des animaux de toutes sortes aux petits et aux grands. Une expérience hors du commun!

Rappelons que Ma tente à lire et ses animateurs sont sur place tous les mardis pour faire découvrir de magnifiques livres aux petits et aux grands. Une sortie en famille incontournable!

Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service des arts et de la culture au 450 434‑1440, poste 2301, et consultez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse ou visitez le www.sainte-therese.ca le jour même.